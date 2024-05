Loures. Moradores do Bairro do Zambujal pedem mais casas e apoios a migrantes

Esta é uma zona desfavorecida, onde nos últimos tempos têm sido construídas novas barracas, cinco foram demolidas no mês passado pela Câmara Municipal de Loures.



A autarquia já anunciou que tem como prioridade fazer mais de quatro dezenas de realojamentos em novas casas, construindo nova habitação no Bairro. Os moradores têm receios quanto ao processo e pedem informação. Em causa está a sede da Associação de moradores, o Parque Infantil e o campo desportivo que se receia que sejam retirados do local.







foto: Arlinda Brandão





A Antena 1 pediu esclarecimentos à autarquia, que respondeu por escrito: "Perante a hipótese de construção do conjunto habitacional do Zambujal, que depende da aprovação de uma candidatura a financiamento Plano de Recuperação e Resiliencia e de questões patrimoniais associadas ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, o município está atento à eventual necessidade de relocalização das referidas infraestruturas, encontrando-se já a equacionar soluções".





foto: Arlinda Brandão





Durante uma ação de limpeza e sensibilização do bairro, a Antena 1 foi ouvir quem lá vive.





foto: Arlinda Brandão - Antena 1





Esta ação solidária contou com voluntários de uma empresa solidária e o apoio da Cáritas Diocesana de Lisboa, da Cáritas Portuguesa, da Associação de Moradores do Zambujal e da Junta de Freguesia de Santo Antão e São Julião do Tojal. O objetivo foi o de promover a sustentabilidade e o cuidado ambiental, fortalecendo os laços de solidariedade na Comunidade.