A Procuradora Geral da República diz que o Ministério Público tem de permanecer imune aos ataques e pressões. No discurso de abertura do Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Lucília Gago

fez várias alusões às críticas suscitadas por causa da Operação Influencer e de processos de alegada corrupção na Madeira.