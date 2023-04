Lula da Silva inicia visita a Portugal

Luiz Inácio Lula da Silva, estará em Portugal até 25 de abril, dia em que se desloca para Madrid, e conta com uma delegação com um “número expressivo”, com vários ministros, entre os quais da Cultura, Transportes, Saúde, Defesa, Ciência e Tecnologia, Igualdade Racial e Direitos Humanos e da Cidadania.A agenda será apresentada hoje de manhã, e o programa da visita até agora divulgado começa no sábado, com uma cerimónia de boas vindas com honras militares na Praça do Império, em Lisboa, seguida de uma outra breve cerimónia no interior do Mosteiro dos Jerónimos, com deposição de coroa de flores no túmulo de Luís de Camões.Depois reúne-se com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, a que se segue um encontro ampliado de delegações e um almoço com o primeiro-ministro português.À tarde decorre um dos momentos altos da agenda a 13.ª cimeira luso-brasileira, no Centro Cultural de Belém e a meio da tarde serão assinados pelo menos oito dos 10 protocolos entre os dois países.