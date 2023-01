Luta dos professores. Protestos marcam passagem do ministro por Coimbra

Foto: Paulo Novais - Lusa

O ministro da Educação foi recebido em protesto, esta sexta-feira, em Coimbra, por uma centena de professores. Foi à chegada para uma reunião de trabalho com perto de 150 representantes de escolas e agrupamentos do centro do país.