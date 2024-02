Madeira. Duas semanas depois, devem ser conhecidas medidas de coação pedidas para suspeitos de corrupção

Os interrogatórios aos três detidos terminaram esta quinta-feira e hoje espera-se que sejam conhecidas as medidas de coação pretendidas pelo Ministério Público, seguindo-se depois as alegações dos advogados do ex-autarca do Funchal, de Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e de Custódio Correia, o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia.





Os arguidos estão detidos há mais de duas semanas. O Ministério Público e juiz de instrução criminal indeferiram ontem, quinta-feira, mais um pedido de libertação imediata. Os advogados têm sublinhado lapsos, irregularidades e o desgaste dos arguidos.O ex-autarca da maior câmara da Madeira, Pedro Calado, respondeu ao juiz pelo terceiro dia.

"Batemos os recordes de detenção".

Paulo Sá e Cunha, advogado de defesa de Pedro Calado, antigo presidente do Funchal, justificou o requerimento que pedia a libertação imediata do seu cliente.







"Os advogados defendem os direitos fundamentais e a liberdade das pessoas, devem defender intransigentemente estes valores. (...) Quando entendemos que estes valores estão a ser postos em causa fazemos o que achamos que devemos fazer", vincou., mas o pedido não foi aceite. Na sexta-feira serão conhecidas as medidas de coação., considerando que "não tem paralelo em situações anteriores" que foram batidos recordes numa situação desta natureza., salienta, lembrando que "há muitas organizações que se preocupam com os direitos humanos e instrumentos internacionais dos direitos humanos".Questionado sobre se houve violação de direitos, o advogado argumentou que "quando há uma detenção sem decisão judicial que se pronuncie sobre os fundamentos dessa detenção e isso se prolonga por muito tempo, os direitos humanos são postos em causa".Indicou ainda aos jornalistas que Pedro Calado respondeu a todas as perguntas que o juiz colocou.

As suspeitas

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, em 24 de janeiro, cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.





Na sequência das buscas, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal Pedro Calado (PSD), que renunciou ao mandato, Avelino Farinha e Custódio Correia.





A operação também atingiu o ex-presidente do Governo Regional da Madeira Miguel Albuquerque (PSD), que foi constituído arguido e renunciou ao cargo, o que foi formalmente aceite pelo representante da República na segunda-feira e publicado em Diário da República no mesmo dia.