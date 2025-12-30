País
Madeira mantém fogo-de-artifício à meia-noite
O lançamento do fogo-de-artifício esteve em causa devido à depressão Francis, que trará chuva forte e vento intenso no primeiro dia de 2026 na Madeira.
O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou esta terça-feira a decisão de manter o fogo-de-artifício na ilha na noite de passagem de ano.
"Felizmente, temos boas notícias. A última previsão do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] é que o aviso laranja só irá acontecer a partir das três horas da manhã do dia um. Isso significa que, nas atuais circunstâncias meteorológicas [...], o fogo irá acontecer à meia-noite, conforme é habitual", disse o presidente do executivo PSD/CDS-PP.
O IPMA colocou a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso laranja na quinta-feira, um de janeiro de 2026, com previsão de chuva por vezes forte, que poderá ser ocasionalmente sob a forma de granizo.
Inicialmente, o aviso estaria em vigor entre as 00h00 e as 09h00 do primeiro dia do ano, devido à passagem da depressão Francis, mas foi agora alterado para as 03h00, sendo que todo o arquipélago estará já sob aviso amarelo a partir das 18h00 de quarta-feira.
O tradicional espetáculo pirotécnico, um dos maiores cartazes da Madeira, decorre no Funchal e terá a duração de oito minutos, com fogo lançando a partir de 58 postos - 26 localizados no anfiteatro, 25 na avenida marginal e cinco em embarcações ao largo da baía -, num total de 22 toneladas de material pirotécnico e 97 mil disparos.
c/ Lusa