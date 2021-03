Madeira prepara-se para receber turistas em mini-férias. Temporal ainda deixa marcas

Quem tiver viagem de avião comprada do Continente para os Açores ou para a Madeira, pode atravessar diferentes municípios até ao aeroporto, para apanhar o voo.

De resto, é proibido circular entre diferentes concelhos do território continental para fazer turismo. Com exceção para os emigrantes, ou cidadãos estrageiros.





Várias estradas mantêm-se encerradas no Funchal. O temporal do passado fim de semana fez diversos estragos. O sistema de semáforos, por exemplo, continua danificado em 10 cruzamentos do centro da cidade. 20 pessoas tiveram de ser realojadas na Madeira, após a chuva intensa e a trovoada, que provocou dois apagões gerais no arquipélago.