Madeira. Presidente da Liga dos Bombeiros questiona coordenação na Proteção Civil

"Devia ter havido reforços de meios logo ao terceiro dia", alvitrou no 360, afirmando que nessa altura se "percebeu que era uma semana complicada".



"Terá havido descoordenação", admitiu, remetendo para uma futura análise as conclusões do que se passou.



A Autoridade Nacional de proteção Civil deveria ter enviado "uma equipa de avaliação", afirmou, questionando igualmente o pedido dos meios aéreos a Espanha em vez de pedir outros aviões disponíveis em Portugal.



António Nunes considera contudo cedo para fazer uma avaliação técnica completa do que sucedeu no combate às chamas dos últimos 11 dias. "Não tenho os dados todos", reconheceu, deixando ainda elogios ao desempenho dos bombeiros, tanto os das corporações madeirenses como os da força operacional enviada para a região autónoma.



O responsável recusou-se a comentar as decisões políticas do executivo madeirense, remetendo-se à análise operacional. "Tivemos pouca informação técnica", lamentou contudo.