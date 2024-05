Madeira recebe 65 doentes transferidos do hospital de Ponta Delgada

Em declarações aos jornalistas, Pedro Ramos, explicou que o primeiro grupo chegou esta tarde num avião da força aérea e, até ao final do dia, a região irá receber 62 pessoas que fazem hemodiálise, duas grávidas e um doente em cuidados intensivos.

"A nossa capacidade de resposta está toda articulada" para "assegurar todas as condições" aos doentes transferidos, afirmou o governante, salientando que quem necessitar de alojamento ficará no Regimento de Guarnição n.º3 (RG3), da Madeira.

O Governo dos Açores declarou hoje a situação de calamidade pública devido ao incêndio no Hospital de Ponta Delgada e a secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, disse que a unidade de saúde já foi alvo de duas vistorias, mas ainda não há previsão para retomar o normal funcionamento do equipamento.

O incêndio no hospital obrigou à transferência de todos os doentes internados.

Na altura do incêndio estavam no Hospital de Ponta Delgada "333 doentes no Hospital" e foi necessário proceder "à transferência de 240 doentes", segundo a titular da pasta da Saúde nos Açores.

Os doentes mais críticos e graves foram transferidos para o hospital da CUF, na cidade de Lagoa, e os restantes para centros de saúde.