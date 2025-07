Foto: Tingey Injury Law Firm - Unsplash

No balanço da adesão ao protesto nacional dos magistrados do Ministério Público, o sindicalista César Caniço assegura que a participação está a ser significativa.



O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público garante que há julgamentos cancelados por causa da greve. Mas os procuradores do julgamento da Operação Marquês não aderiram à paralisação.