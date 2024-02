MAI diz que Governo em gestão "não tem legitimidade" para atribuir subsídio de missão à PSP e GNR

Questionado sobre a atribuição do subsídio de missão exigido pela PSP e GNR, José Luís Carneiro adiantou que o Governo em gestão "não tem legitimidade para assumir encargos permanentes e duradouros" a nível financeiro.





Confrontado com as decisões recentes sobre os apoios aos agricultores, o ministro esclareceu que essas medidas surgiram em resposta à seca. "É um apoio excecional e não permanente e duradouro", justificou, pelo que "não se pode confundir com o direito às remunerações".





Essas são decisões "que devem ser tomadas por quem vier a assumir funções governativas no futuro" já que o Governo atual, em gestão, "não tem legitimidade política para assumir esses encargos".

O jogo entre Famalicão e Sporting foi cancelado devido à falta de condições de segurança por falta de policiamento.

O governante anunciou ainda a "instauração urgente de inquéritos" sobre o policiamento dos jogos entre Famalicão e Sporting e entre o Leixões e o Nacional da Madeira.



"Para além dos processos de inquérito e disciplinares já em curso, determinei à Inspeção-Geral da Administração Interna, a instauração urgente de inquéritos relativos ao policiamento dos jogos Famalicão - Sporting e Leixões – Nacional da Madeira, bem como às suas consequências", adiantou o ministro.





Houve ainda uma participação junto da Inspeção-Geral da Administração Interna sobre as declarações do presidente da SINAPOL (Sindicato Nacional da Polícia) que "ameaçaram colocar em causa a atividade da PSP durante os próximos atos eleitorais".







"Não se pode confundir o direito de manifestação, que legitimamente tem sido exercido, com a prática de atos de indisciplina e insubordinação", vincou.







O ministro adiantou também que irá participar junto do Ministério Público todos os novos indícios de incitamento à insubordinação, eventuais ações de insubordinação e também eventual ligação a movimentos extremistas por parte das forças policiais.







José Luís Carneiro disse ainda que a PSP está a "concluir a identificação dos autores dos desacatos e das agressões ocorridas em Famalicão, que participará ao Ministério Público" e que entrou em contacto com o primeiro-ministro e o presidente da Républica.





Sobre os jogos agendados para este domingo, o ministro adiantou que a GNR e a PSP "dizem estar em condições de poder garantir os jogos que estão previstos de se realizar no dia de hoje".