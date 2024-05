MAI diz que Governo está empenhado em melhorar condições salariais das forças de segurança

A ministra da Administração Interna garante que o Executivo continua empenhado em melhorar as condições salariais das forças de segurança. No discurso da cerimónia de tomada de posse dos novos diretores nacionais adjuntos e do novo inspetor nacional da PSP, Margarida Blasco reiterou esse empenho do Governo, lembrando, no entanto, que tudo tem de ser feito de forma responsável.