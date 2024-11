MAI vai pedir auditoria às obras nas esquadras da PSP e postos da GNR

"Amanhã tomará posse o novo IGAI e vou mandar fazer uma auditoria aos processos de execução de empreitada da PSP e da GNR para ter uma ideia exata daquilo que se passa, independente da iniciativa que já tivemos quando estávamos a fazer o orçamento em relação à reparação ou à construção de novas instalações", disse Margarida Blasco no parlamento, onde está a ser ouvida no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025.

A ministra afirmou que o panorama das esquadras da PSP e dos postos da GNR "não satisfez" o Governo quando tomou posse.

"Confirmámos aquilo que eram as queixas dos cidadãos e dos polícias à questão das esquadras da PSP e dos postos da GNR", precisou.

Margarida Blasco acrescentou que o Ministério da Administração Interna teve de "tomar algumas decisões no sentido de priorizar quais as obras que estavam em curso e quais aquelas que era necessário avançar".

"Foi um trabalho muito metódico, esquadra a esquadra, posto a posto, comando a comando", afirmou.