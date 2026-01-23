Em direto
Depressão Ingrid. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Maior nevão da última década em Trás-os-Montes

No norte-transmontano, há estradas condicionadas e milhares de alunos não tiveram aulas por causa da neve.

No distrito de Vila Real, são oito os municípios onde as escolas encerraram principalmente por não haver condições de transporte dos alunos ao fim do dia.

Montalegre, Boticas, e as zonas mais altas de Bragança e de Viseu estão pintadas de branco.

Em Tondela, distrito de Viseu, perto de trê mil alunos também não tiveram aulas. Trinta e duas escolas foram encerradas.

A neve está a cair nas zonas mais altas desde manhã mas prevê-se uma situação pior ao fim da tarde e durante esta noite.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera hoje o maior nevão da ultima década...em Tras-os-Montes.
