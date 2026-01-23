País
Maior nevão da última década em Trás-os-Montes
No norte-transmontano, há estradas condicionadas e milhares de alunos não tiveram aulas por causa da neve.
Montalegre, Boticas, e as zonas mais altas de Bragança e de Viseu estão pintadas de branco.
Em Tondela, distrito de Viseu, perto de trê mil alunos também não tiveram aulas. Trinta e duas escolas foram encerradas.
A neve está a cair nas zonas mais altas desde manhã mas prevê-se uma situação pior ao fim da tarde e durante esta noite.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera hoje o maior nevão da ultima década...em Tras-os-Montes.