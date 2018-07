"Maioria dos médicos tem mais de 50 anos", adverte bastonário

Depois de um braço-de-ferro entre médicos e tutela, a Maternidade Alfredo da Costa vai ter mais três médicos recém-especialistas.



O Centro Hospitalar de Lisboa Central contratou também mais 62 enfermeiros e tem preparado um concurso nacional para 54 médicos a aguardar autorização do Governo.



O anúncio chegou após a carta de demissão dos chefes de equipa de medicina interna e cirurgia geral do Hospital de São José, em Lisboa.



Na entrevista à RTP, Miguel Guimarães considerou as contratações "importantes, porque há uma falta de capital humano".



"Mas eu acho que, independentemente das contratações, o Ministério da Saúde e o Governo têm que pensar, neste momento, que uma grande parte ou a maioria dos médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde já tem mais de 50 anos, o que tem reflexos naquilo que é a capacidade de resposta ao nível do serviço de urgência", contrapôs o bastonário.