Mais 6 mil mortes do que em 2019 e a covid não explica tudo

Em meio ano morreram em Portugal quase mais 6 mil pessoas do que no mesmo período de 2019. A variação resulta do aumento de mortes em pessoas com mais de 75 anos, mas a Covid-19 explica apenas 30 por cento dessa mortalidade. E se até agora morreram em Portugal 1855 pessoas por Covid-19, isto significa que há um excesso de mortalidade, da ordem dos 4 mil óbitos por outras causas.