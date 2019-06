Mais de 1800 refugiados recebidos em Portugal desde 2015

Carlos Santos Neves - RTP19 Jun, 2019, 19:04 / atualizado em 19 Jun, 2019, 19:20 | País

De acordo com uma nota partilhada pelos ministérios da Administração Interna e da Presidência e Modernização Administrativa, Portugal recebeu 1552 refugiados ao abrigo do programa de recolocação da Comissão Europeia, que vigorou até março do ano passado. Destes, 1192 vieram da Grécia e outros 360 de Itália.



Portugal prepara-se para receber mais uma centena de pessoas de campos de refugiados na Grécia, ao abrigo de um acordo bilateral com o Governo de Atenas.

Menores integrados no ensino

Pelo menos 92 por cento das pessoas acolhidas desde 2015 tiveram acesso a aprendizagem da língua portuguesa. Todos os refugiados tiveram também acesso a cuidados de saúde, todas as crianças e os jovens em idade escolar estão integrados no sistema de ensino e 43 por centos dos adultos entraram no mercado laboral ou em programas de formação.



“Canais legais de migração”





c/ Lusa



“Do total, entre 982 requerentes do sexo masculino e 570 do sexo feminino, 730 eram maiores de 18 anos e 822 menores de 18 anos e, maioritariamente, cidadãos da Síria (837), Iraque (338) e Eritreia (338)”, detalha-se na mesma nota Já o Programa Voluntário de Reinstalação do Alto Comissariado das ONU para os Refugiados orientou para Portugal 196 do total de 1010 pessoas que as autoridades portugueses anuíram a receber. Ou seja, somente 19,4 por cento.Sessenta e duas destas pessoas chegaram de campos de refugiados na Turquia. Cento e trinta e quatro vieram do Egito.Mais 122 resgatadas às águas do Mediterrâneo chegaram ao país desde o verão de 2018.“Para além de ter sido o 6.º país da União Europeia que mais refugiados acolheu ao abrigo do Programa de Recolocação”, prosseguem os Ministérios, “Portugal tem respondido sempre positivamente a todas as situações de emergência que têm sido colocadas nos últimos meses, em consequência dos resgates de migrantes no Mediterrâneo por navios humanitários”.Ainda segundo o Governo, o acolhimento de refugiados em Portugal mobiliza mais de 100 municípios, tendo por base um modelo descentralizado, baseado na comunidade e em consórcios público-privados “ e acompanhado de um esforço ao nível das políticas públicas, de modo a responder a todas as necessidades”.As políticas portuguesas para as migrações, lembram, por último, os ministérios da Administração Interna e da Presidência, valeram já o Prémio de Serviço Público aos centros nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, do Alto Comissariado das Migrações.Esta quarta-feira, após um encontro em Genebra com o diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, o primeiro-ministro defendeu a necessidade de abrir as portas a mais migrantes.“Estamos numa situação económica em que muitas associações empresariais nos solicitam que sejamos pró-ativos na criação de canais legais de migração para Portugal de forma a satisfazer as necessidades que temos de recursos humanos”, propugnou António Costa, antes de intervir na 108ª Conferência Internacional do Trabalho.Trata-se, na perspetiva do governante, da necessidade de suprir carências de recursos humanos não apenas com elevadas qualificações.“Portugal tem, no quadro da União Europeia, uma atitude positiva e disponibilidade para acolher refugiados, o que devemos fazer tendo em conta a nossa própria história. Quis transmitir que a disponibilidade que temos tido na União Europeia - e que nem sempre tem sido devidamente utilizada - estendemos à OIM e estamos disponíveis para trabalhar diretamente com a OIM”, acentuou Costa.Uma disponibilidade saudada por António Vitorino: “A urgência hoje é ainda mais urgente”.“Vivemos cerca de nove situações de grande sofrimento humano, na Síria, no Iémen, mais recentemente na Venezuela, que afeta a comunidade de luso-descendentes e de portugueses. É muito importante que os Estados-membros se mobilizem e agradeço o apoio que Portugal tem dado à OIM, em geral, muito particularmente no apoio aos que mais sofrem, especialmente as mulheres e as crianças”, afirmou o antigo ministro.