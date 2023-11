Mais de 20 escutas telefónicas ligam António Costa aos factos investigados

Foto: José Sena Goulão - Lusa

As interceções não foram realizadas diretamente ao telefone do primeiro-ministro, mas sim aos de outros arguidos ou suspeitos com quem conversou.



Magalhães e Silva, o advogado que representa o arguido Lacerda Machado, considera que não existem nenhumas provas de corrupção nos autos e diz mesmo que o Ministério Público pode não ficar de pé no final disto tudo.