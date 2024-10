O numero de alunos que não tem aulas a pelo menos uma disciplina reduziu de 54 mi, no inicio do ano letivo, para 23 mil. O ministro da Educação garante que as escolas têm agora mais 3.300 novos professores, resultado das medidas que se incluem no plano "Mais Aulas Mais Sucesso".

Fernando Alexandre anunciou ainda o inicio negociação do estatuto da carreira docente e garante que até final de 2025, vai ser apresentada uma nova proposta.



No parlamento, o Governo revelou que será feita uma revisão do plano curricular de todas as disciplinas com recurso a uma avaliação externa.