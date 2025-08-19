Mais de 2.000 operacionais nos fogos em Arganil, Sabugal, Mirandela e Montalegre

Pelas 00:00, os incêndios do norte centro de Portugal Continental mobilizam no total 2.086 operacionais e 673 veículos.

O incêndio em Arganil, no distrito de Coimbra mantém-se ativo com 1.313 operacionais no terreno apoiados por 440 veículos, com fonte da ANEPC a sublinhar que está longe de estar controlado e que deve manter-se ativo esta madrugada e durante o dia.

O incêndio florestal no concelho do Fundão, com origem em Arganil, entrou ao início da noite de hoje no município de Castelo Branco, na freguesia de São Vicente da Beira, disse o presidente da Câmara Municipal, Leopoldo Rodrigues.

Em declarações à agência Lusa pelas 21:15, Leopoldo Rodrigues disse que as chamas passaram para Castelo Branco na freguesia de São Vicente da Beira, junto à localidade de Paradanta.

"Não me lembro de um incêndio com esta violência, o teto de fumo e a velocidade das chamas é impressionante", afirmou o autarca.

O incêndio em Sabugal, no distrito da Guarda mantém-se ativo com 381 operacionais apoiados por 100 veículos e assim deve também manter-se durante madrugada, de acordo com a mesma fonte.

O fogo em Sabugal deflagrou na sexta-feira à tarde.

Já o incêndio em Mirandela, no distrito de Bragança, que começou hoje às 17:00, mobiliza 272 operacionais e 93 veículos, de acordo com a Proteção Civil.

O vento tem sido um inimigo, visto que está a "soprar em direção às casas" e será mais um problema a juntar-se aos "muitos prejuízos agrícolas", que, para já, o autarca não consegue quantificar. "Queremos é salvar as pessoas", afirmou o presidente da Junta de Freguesia, Fernando Brás à Lusa.

O incêndio de Montalegre, no distrito de Vila Real mantém-se ativo com 120 operacionais no terreno apoiados por 40 veículos.

O incêndio vindo de Espanha e que entrou em Portugal na zona de Montalegre, tem três frentes ativas e colocou em perigo a aldeia de Vilar de Perdizes, onde a prioridade dos bombeiros foi defender casas e armazéns.

O alerta foi dado pelas 10:25 e, ao final da tarde, o incêndio lavrava em área de mato e pinhal e tinha três frentes, avançando uma delas em direção à zona de Soutelinho da Raia e ao concelho de Chaves.

De acordo com a Proteção Civil, os incêndios em Arganil, Sabugal, Mirandela e Montalegre são os mais preocupantes e os que mobilizam mais meios.