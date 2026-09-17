Mais de 30 concelhos de seis distritos em perigo máximo de incêndio

O IPMA colocou também quase todos os concelhos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao final da próxima semana.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas, vento forte do quadrante norte no litoral oeste e nas terras altas e pequena descida da temperatura máxima no interior e pequena subida no litoral oeste a sul do Cabo Mondego.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 09 graus Celsius (Guarda) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 22 graus (Aveiro) e os 32 (Évora e Beja).