Mais de 30 concelhos de seis distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 30 concelhos de seis distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 30 concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Miguel Soares - RTP

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O IPMA colocou também quase todos os concelhos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao final da próxima semana.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas, vento forte do quadrante norte no litoral oeste e nas terras altas e pequena descida da temperatura máxima no interior e pequena subida no litoral oeste a sul do Cabo Mondego.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 09 graus Celsius (Guarda) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 22 graus (Aveiro) e os 32 (Évora e Beja).

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