Mais de 3.700 operacionais em incêndios ativos e em conclusão
Foto: António Pedro Santos - Lusa
Num ponto de situação, ao final da manhã desta segunda-feira, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, adiantou que o estado de prontidão especial vai manter-se no nível 4 - o máximo - até à próxima quarta-feira, dia em que será reavaliado.
"No total das ocorrências, temos 3.708 operacionais envolvidos, nas ocorrências ativas e em resolução", prosseguiu Mário Silvestre.