Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Mais de 3.700 operacionais em incêndios ativos e em conclusão

por RTP

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Num ponto de situação, ao final da manhã desta segunda-feira, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, adiantou que o estado de prontidão especial vai manter-se no nível 4 - o máximo - até à próxima quarta-feira, dia em que será reavaliado.

Segundo o responsável, havia, ao início da tarde, 27 ocorrências em resolução, conclusão e vigilância, a "empenhar 1.502 operacionais, 497 veículos e 12 meios aéreos".

"No total das ocorrências, temos 3.708 operacionais envolvidos, nas ocorrências ativas e em resolução", prosseguiu Mário Silvestre.

