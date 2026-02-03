Mais de 400 habitações precisam de coberturas em Figueiró dos Vinhos

O autarca explicou que tapar os telhados destas habitações, que se situam em todas as freguesias do concelho, tem sido uma das prioridades.

"Os trabalhadores da autarquia, os bombeiros, as equipas voluntárias e o Exército estão a fazer esse trabalho. O Ministério da Defesa disponibilizou-nos lonas e estamos a procurar resolver as questões de uma forma provisória, porque é completamente impossível, neste momento, pensar-se em soluções definitivas", frisou.

A Câmara de Figueiró dos Vinhos realojou quatro pessoas, mas "houve muitos mais desalojados, que ficaram com familiares e vizinhos", acrescentou.

Carlos Lopes disse à Lusa que a passagem da depressão Kristin também deixou "uma empresa completamente destruída, a Eurovegetal", e que, até segunda-feira à noite, mais 20 empresas não conseguiram laborar por falta de energia elétrica.

"Desde ontem [segunda-feira] à noite que conseguimos um gerador para alimentar a nossa zona industrial, que não é muito grande", contou.

O autarca acrescentou que, neste momento, ainda faltará repor energia elétrica em cerca de 40% do concelho, apesar de o município pressionar diariamente a E-Redes.

Segundo a autarquia, desde quarta-feira que se encontra no concelho uma equipa da E-Redes "em trabalho contínuo e permanente, no sentido de restabelecer a energia elétrica o mais rapidamente possível", estando as reparações a ser feitas por fases.

Foram já finalizadas "as reparações mais simples das linhas de Média Tensão que permitiram que alguns locais de Aguda e Figueiró dos Vinhos recuperassem a energia elétrica".

"Os restantes locais do concelho sofreram danos muito graves nas Linhas de Média Tensão e Baixa Tensão, tornando a sua reparação difícil e demorada, não havendo por isso previsão para o restabelecimento total da energia elétrica em todo o concelho", explicou a autarquia, em comunicado.

Neste momento, "existem muitos constrangimentos de energia em Arega, Bairradas e Campelo", estando a ser feito "um esforço ininterrupto para que a E-Redes disponibilize um gerador por freguesia", que assegure os serviços essenciais.

A Câmara de Figueiró dos Vinhos anunciou que, a partir de hoje, a piscina municipal reabrirá "para utilização exclusiva dos balneários para banho quente destinados a quem não tenha energia na habitação e queira usufruir deste serviço", das 09:00 às 22:00.

O fornecimento de água no concelho "encontra-se relativamente normalizado" e "as comunicações no centro da vila de Figueiró dos Vinhos estão relativamente estabilizadas", acrescentou.