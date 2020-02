Mais de 50 mil descendentes de judeus sefarditas pediram para ser portugueses

Em 2015, com a alteração da Lei da Nacionalidade, que permitiu aos judeus sefarditas expulsos de Portugal a partir do século XV adquirir a nacionalidade portuguesa, deram entrada 466 pedidos.







O ano passado foram 25 mil os pedidos registados. No total, segundo a Diretora da Conservatória dos Serviços Centrais do Instituto de Registos e Notariado já foi concedida nacionalidade a cerca de 17 mil judeus sefarditas.





No programa Decisão Nacional da RTP Internacional, a Diretora da Conservatória dos Serviços Centrais do Instituto de Registos e Notariado disse que acredita que este número vai continuar a aumentar até porque os espanhóis já encerraram o período para a obtenção de nacionalidade.





Ao contrario de Portugal, Espanha limitou a 3 anos o tempo possível para dar entrada do pedido de nacionalidade e com a obrigação de realizar uma prova de língua e cultura espanholas, requisito que em Portugal também não é pedido.





Sendo os judeus sefarditas, judeus da península ibérica (sefarad - nome hebraico para península ibérica) que começaram a ser expulsos inicialmente de Espanha, em 1492, na sequência do Edito de Alhambra, espera-se que com as portas de Espanha encerradas, os seus descendentes recorram a Portugal para obter a nacionalidade.





Quanto à origem dos pedidos a maior parte chega de Israel, segue-se depois Brasil e Turquia.





O processo para a obtenção da nacionalidade obriga a uma certificação da origem judaica pelas comunidades judaicas, em Lisboa e no Porto. Na comunidade israelita de Lisboa há neste momento cerca de 1000 pedidos a aguardar certificação. Só depois de obter este certificado é que é feito o pedido para a obtenção da nacionalidade que neste momento pode demorar entre 6 meses a 1 ano.







Estima-se que vivam 10 mil judeus em Portugal.