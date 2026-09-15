Mais de 600 alunos do concelho de Lisboa colocados em escolas

Mais de 600 alunos do concelho de Lisboa colocados em escolas

A decisão foi tomada ao cabo de sete horas de uma reunião convocada pela tutela.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Sara Piteira - RTP

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(em atualização)

Mais de 600 alunos do concelho de Lisboa já foram colocados em estabelecimentos de ensino. Estas colocações foram efetuadas de forma administrativa. À escala nacional, todavia, o problema ainda não está resolvido.

O Ministério da Educação convocou, na segunda-feira, uma reunião de urgência com os agrupamentos de escolas de Lisboa e a Agência para a Gestão do Sistema Educativo. O objetivo era encontrar resposta para os estudantes que ainda não tinham escola atribuída.

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