Mais de 600 alunos do concelho de Lisboa colocados em escolas

O Ministério da Educação convocou, na segunda-feira, uma reunião de urgência com os agrupamentos de escolas de Lisboa e a Agência para a Gestão do Sistema Educativo. O objetivo era encontrar resposta para os estudantes que ainda não tinham escola atribuída.

(em atualização)Mais de 600 alunos do concelho de Lisboa já foram colocados em estabelecimentos de ensino. Estas colocações foram efetuadas de forma administrativa. À escala nacional, todavia, o problema ainda não está resolvido.