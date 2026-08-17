Mais de 700 bombeiros combatem quatro incêndios no norte do país

Foi uma manhã de segunda-feira de intenso combate aos incêndios. As chamas não deram tréguas aos bombeiros e em Torre de Moncorvo o fogo já lavra há mais de 24 horas.





Com duas frentes ativas, o incêndio propagou-se e já tinha chegado ao concelho vizinho de Carrazeda de Ansiães.





367 operacionais auxiliados por 119 viaturas estavam no combate às chamas. Também cinco meios aéreos foram empenhamos para debelar o incêndio. Jornal da Tarde | 17 de agosto de 2026



Um outro incêndio que está a preocupar as autoridades é em Viana Do Castelo, Ponte De Lima, na freguesia de Facha. De acordo com os dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, disponibilizados ao início da tarde,. Também cinco meios aéreos foram empenhamos para debelar o incêndio.Um outro incêndio que está a preocupar as autoridades é em Viana Do Castelo, Ponte De Lima, na freguesia de Facha.





As chamas já ardem a algumas horas e ao início da tarde deste segunda-feira, a Proteção Civil dava conta de 170 operacionais no terreno, auxiliados por 55 viaturas. No local, o combate também se faz com a ajuda de um um meio aéreo. Para já, não há pessoas ou habitações em risco.





"fraca humidade", as temperaturas elevadas e "questões de orografia" estavam a dificultar o combate aos incêndios. 750 bombeiros, auxiliados por 228 viaturas e 13 meios aéreos. Ao início da tarde, em declarações à RTP, o adjunto de operações nacionais da Proteção Civil, Carlos Mata, explicou que a, as temperaturas elevadas eestavam a dificultar o combate aos incêndios.Neste momento, no combate aos sete incêndios que ocorrem no Norte do país, estão envolvidos

Quatro bombeiros feridos no incêndio de Ponte de Lima





Dois bombeiros que estavam a combater o incêndio em Ponte Lima sofreram ferimentos ligeiros durante a madrugada desta segunda-feira.





Os elementos acabaram por receber assistência local mas não foram transportados para o hospital.





Entretanto, durante a manhã desta segunda-feira, outros dois bombeiros também ficaram ferimentos quando combatiam as chamas e também receberam assistência médica no local.





Há ainda o registo de um outro elemento que sofreu uma doença súbita e precisou de receber assistência médica. Fontes ligadas à proteção civil indicaram que o caso não está relacionado com o combate ao incêndio.





Proteção civil encerra Estrada Nacional 209 em Valongo





Na tarde desta quarta-feira, uma fonte da autarquia de Valongo confirmou à Lusa que o incêndio que deflagrou de manhã na vila de Sobrado obrigou ao corte da Estrada Nacional 209, junto ao sítio do Penido.



O encerramento aconteceu por volta das 16:30, numa altura em que o incêndio tinha já duas frentes ativas. A mesma fonte frisou que não havia casas em perigo.





Por volta das 17:30, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dava conta de que 172 bombeiros, auxiliados por 53 meios terrestres e dois helicópteros estavam no combate às chamas.



O alerta para este fogo, que consome mato, foi dado às 10:00 desta segunda-feira.



Aviso laranja para tempo quente





De referir que as previsões do IPMA, Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra estão esta segunda e terça-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente.





As temperaturas altas devem continuar até às 18h00 desta terça-feira e, por isso, o IPMA colocou em perigo máximo de incêndio a maioria dos concelhos localizados no interior Norte e Centro de Portugal continental.Entre eles, estão todos os concelhos dos distritos de Bragança e da Guarda, a maioria dos concelhos de Viseu, Vila Real, Castelo Branco e Santarém e os municípios do interior do distrito do Porto e do norte do distrito de Portalegre.





Já as regiões do Alentejo e Algarve estão em risco elevado e muito elevado de incêndio.





C/ Lusa