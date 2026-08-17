Portugal em alerta devido a previsões de calor, aguaceiros e trovoadas

É um país de contrastes no que toca às previsões de tempo apontadas para estas segunda e terça-feira.





Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra vão estar sob aviso laranja por causa do tempo quente.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou que o aviso laranja vai continuar até às 18h00 de terça-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Os termómetros vão estar entre os 27 graus Celsius em Aveiro e os 42 em Santarém.



Quanto às mínimas, vão oscilar entre os 18º Celsius, em Braga e em Bragança, e os 27º, em Portalegre. Jornal da Tarde | 17 de agosto de 2026 Quanto àsvão oscilar entre os 18º Celsius, em, e os 27º, em



Associado às temperaturas altas, o IPMA colocou em perigo máximo de incêndio a maioria dos concelhos localizados no interior Norte e Centro de Portugal continental.



Entre eles estão todos os concelhos dos distritos de Bragança e da Guarda, a maioria dos concelhos de Viseu, Vila Real, Castelo Branco e Santarém e os municípios do interior do distrito do Porto e do norte do distrito de Portalegre.



Já as regiões do Alentejo e Algarve estão em risco elevado e muito elevado de incêndio.



No mapa disponibilizado pelo IPMA sobre o Perigo de Incêndio Rural (PIR), só Esposende, em Braga, está assinalado a verde, cor que representa risco reduzido de incêndio. A amarelo, que representa um risco moderado, está a maior parte dos concelhos do litoral dos distritos do Porto e de Aveiro, da região Oeste, da Área Metropolitana de Lisboa, Sines (no distrito de Setúbal) e quatro municípios do litoral sul algarvio.



Aviso amarelo por causa do calor e aguaceiros fortes

Ainda de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo por causa do calor, até às 18h00 de terça-feira.