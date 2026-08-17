Mais de 950 bombeiros combatem quatro incêndios no norte do país

Pelas 19:00, registavam-se quatro pessoas feridas, entre as quais dois bombeiros e um deles com gravidade, na sequência do fogo que deflagrou na manhã desta segunda-feira em Sobrado, no concelho de Valongo.



A essa hora havia ainda habitações em risco.





O combate a este incêndio mobilizava ao final da tarde 180 operacionais, apoiados por 57 viaturas e um meio aéreo, tendo obrigado ao corte da Estrada Nacional 209, junto ao sítio do Penido.





Em Ponto de Lima, cinco bombeiros que combatiam as chamas sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local.



Tem estado a ser uma segunda-feira de intenso combate aos incêndios. As chamas não têm dado tréguas, com destaque para Torre de Moncorvo, onde o fogo já lavra há mais de 24 horas.





Com duas frentes ativas, o incêndio propagou-se e já tinha chegado ao concelho vizinho de Carrazeda de Ansiães.





375 operacionais, 124 viaturas e quatro meios aéreos, um menos do que ao início da tarde. Jornal da Tarde | 17 de agosto de 2026



De acordo com os dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, envolvia, um menos do que ao início da tarde.

O fogo que deflagrou às 04:04 de domingo em Ardãos, no concelho de Boticas, distrito de Vila Real, e chegou hoje de manhã a entrar em fase de resolução, voltou a estar ativo durante a tarde.



Ao final da tarde entrou novamente em fase de resolução, mas continuam no terreno 236 operacionais, 82 viaturas e dois meios aéreos.



Um outro incêndio que está a preocupar as autoridades é em Viana Do Castelo, Ponte De Lima, na freguesia de Facha.





Começou às 14:26 de domingo na Senhora da Rocha e, pelas 17:45 de segunda-feira, encontravam-se a combater o fogo de Ponte de Lima 163 operacionais, apoiados por 54 viaturas e um meio aéreo. Para já, não há pessoas ou habitações em risco.





"fraca humidade", as temperaturas elevadas e "questões de orografia" estavam a dificultar o combate aos incêndios. Ao início da tarde, em declarações à RTP, o adjunto de operações nacionais da Proteção Civil, Carlos Mata, explicou que a, as temperaturas elevadas eestavam a dificultar o combate aos incêndios.

Cinco bombeiros feridos no incêndio de Ponte de Lima





Dois bombeiros que estavam a combater o incêndio em Ponte Lima sofreram ferimentos ligeiros durante a madrugada desta segunda-feira.





Os elementos acabaram por receber assistência local mas não foram transportados para o hospital.





Entretanto, durante a manhã desta segunda-feira, outros quatro bombeiros também ficaram ferimentos quando combatiam as chamas e também receberam assistência médica no local.





Há ainda o registo de um outro elemento que sofreu uma doença súbita e precisou de receber assistência médica. Fontes ligadas à proteção civil indicaram que o caso não está relacionado com o combate ao incêndio.

Proteção civil encerra Estrada Nacional 209 em Valongo



O encerramento da EN209 aconteceu por volta das 16:30, numa altura em que o incêndio de Valongo tinha já duas frentes ativas. Na altura, a mesma fonte frisou que não havia casas em perigo, cenário que se alterou pelas 19h00.





Por volta das 17:30, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dava conta de que 172 bombeiros, auxiliados por 53 meios terrestres e dois helicópteros estavam no combate às chamas.



O alerta para este fogo, que consome mato, foi dado às 10:00 desta segunda-feira.



Aviso laranja para tempo quente





De referir que as previsões do IPMA, Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra estão esta segunda e terça-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente.





As temperaturas altas devem continuar até às 18h00 desta terça-feira e, por isso, o IPMA colocou em perigo máximo de incêndio a maioria dos concelhos localizados no interior Norte e Centro de Portugal continental.Entre eles, estão todos os concelhos dos distritos de Bragança e da Guarda, a maioria dos concelhos de Viseu, Vila Real, Castelo Branco e Santarém e os municípios do interior do distrito do Porto e do norte do distrito de Portalegre.





Já as regiões do Alentejo e Algarve estão em risco elevado e muito elevado de incêndio.





C/ Lusa