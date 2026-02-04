Mais de cinco dezenas de arquitetos voluntariaram-se em quatro dias para ajudar vítimas do mau tempo

Os profissionais estão preparados para a identificação de necessidades prioritárias e na definição de soluções técnicas adequadas e seguras e na elaboração de estimativas credíveis para a recuperação urgente de edifícios e bens.





Continua aberta a possibilidade de inscrição como voluntário. Há um f. A Ordem estima que esta iniciativa ainda vá crescer “de forma relevante” nos próximos dias. Continua aberta a possibilidade de inscrição como voluntário. Há um f ormulário de inscrição disponível online nas plataformas digitais da Ordem dos Arquitetos para os profissionais que queiram juntar-se a esta bolsa de apoio às vítimas





O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.





c/ Lusa

, sublinha Avelino Oliveira, presidente da Ordem dos Arquitectos, em comunicado enviado às reedações.Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transportes, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, além de centenas de feridos e desalojados.Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.