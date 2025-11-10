País
Mais de duas horas de espera para entrar em Lisboa, mesmo com novo sistema de controlo de passageiros
A conferência internacional Web Summit, que começa esta segunda-feira, conta trazer à capital lisboeta mais de 70 mil convidados. Pessoas que chegam das mais variadas formas, sendo que quem vem de avião tem de passar pelo controlo de chegada, mas está demorado.
O jornalista da Antena 1, Gonçalo da Costa Martins esteve esta manhã no aeroporto Humberto Delgado e interpelou alguns passageiros que falaram da demora na passagem pelo controlo de entrada.
Um novo controlo de entradas e saídas no Aeroporto de Lisboa, mais digital, que está em funcionamento a cerca de um mês. Contudo os problemas que deveriam estar corrigidos [demora], são antigos.
O tempo estava às 8h00 desta manhã a ultrapassar a hora e meia.