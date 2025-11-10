Mais de duas horas de espera para entrar em Lisboa, mesmo com novo sistema de controlo de passageiros

O jornalista da Antena 1, Gonçalo da Costa Martins esteve esta manhã no aeroporto Humberto Delgado e interpelou alguns passageiros que falaram da demora na passagem pelo controlo de entrada.





Um novo controlo de entradas e saídas no Aeroporto de Lisboa, mais digital, que está em funcionamento a cerca de um mês. Contudo os problemas que deveriam estar corrigidos [demora], são antigos.





O tempo estava às 8h00 desta manhã a ultrapassar a hora e meia.





Às primeiras horas da manha o sistema ainda funcionava normalmente, mas com o avançar da hora surgem relatos de algum congestionamento no controlo.De acordo com um passageiro que chegou do Brasil, o controlo de entrada em Lisboa demorou quase duas horas e meia. Um tempo de espera que é condicionado pelas entrevistas.