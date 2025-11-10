Mais de duas horas de espera para entrar em Lisboa pelo aeroporto

A conferência internacional Web Summit, que começa esta segunda-feira, conta trazer à capital lisboeta mais de 70 mil convidados. Pessoas que chegam das mais variadas formas. Quem veio de avião tem passar pelo controlo de chegada, que está demorado.

Antena 1 /
O novo controlo de entradas e saídas no Aeroporto de Lisboa, mais digital, está em funcionamento a cerca de um mês. Foto: José Sena Goulão - Lusa

VER MAIS
O jornalista da Antena 1 Gonçalo da Costa Martins esteve esta segunda-feira de manhã no Aeroporto Humberto Delgado e questionou alguns passageiros, que falaram da demora na passagem pelo controlo de entrada.
O novo sistema no Aeroporto de Lisboa, mais digital, está em funcionamento há cerca de um mês.

Às primeiras horas da manhã, o sistema ainda funcionava normalmente, mas com o avançar da hora surgiram relatos de algum congestionamento no controlo.

De acordo com um passageiro que chegou do Brasil, o controlo de entrada demorou quase duas horas e meia. Um tempo de espera condicionado pelas entrevistas.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB