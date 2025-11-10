Mais de duas horas de espera para entrar em Lisboa pelo aeroporto



O jornalista da Antena 1 Gonçalo da Costa Martins esteve esta segunda-feira de manhã no Aeroporto Humberto Delgado e questionou alguns passageiros, que falaram da demora na passagem pelo controlo de entrada.O novo sistema no Aeroporto de Lisboa, mais digital, está em funcionamento há cerca de um mês.









Às primeiras horas da manhã, o sistema ainda funcionava normalmente, mas com o avançar da hora surgiram relatos de algum congestionamento no controlo.De acordo com um passageiro que chegou do Brasil, o controlo de entrada demorou quase duas horas e meia. Um tempo de espera condicionado pelas entrevistas.