País
Mais de duas horas de espera para entrar em Lisboa pelo aeroporto
A conferência internacional Web Summit, que começa esta segunda-feira, conta trazer à capital lisboeta mais de 70 mil convidados. Pessoas que chegam das mais variadas formas. Quem veio de avião tem passar pelo controlo de chegada, que está demorado.
O jornalista da Antena 1 Gonçalo da Costa Martins esteve esta segunda-feira de manhã no Aeroporto Humberto Delgado e questionou alguns passageiros, que falaram da demora na passagem pelo controlo de entrada.O novo sistema no Aeroporto de Lisboa, mais digital, está em funcionamento há cerca de um mês.