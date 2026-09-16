Mais de metade dos alunos sem colocação fizeram matrícula fora do prazo

A Agência para a Gestão do Sistema Educativo reúne-se, esta quarta-feira com os diretores dos agrupamentos escolares de Odivelas e do Barreiro para tentar encaixar nas escolas dos dois concelhos os alunos que ainda estão sem vaga.

A reunião, sem hora anunciada, é promovida pela Agência para Gestão do Sistema Educativo.





Em comunicado, o Ministério da Educação diz que a Agência para Gestão do Sistema Educativo, os diretores das escolas e os municípios estão a trabalhar em estreita articulação para que sejam encontradas soluções o mais rápido possível.

Mais de 500 alunos que ainda não tinham escola atribuída já foram colocados nos concelhos de Almada, Sintra e Amadora. Diana Almeida - RTP Antena 1







A decisão foi tomada terça-feira após uma reunião entre a Agência para a Gestão do Sistema Educativo e diretores de 47 agrupamentos. De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 65 por cento desses pedidos de matrícula foram apresentados fora do prazo.





Estes alunos juntam-se aos mais de 400 que já tinham sido colocados na segunda-feira, em Lisboa.

Desde o dia 7 de setembro foram registados mais de 597 novos pedidos de matrícula nos concelhos de Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Seixal e Sintra.







O Ministério da Educação adiantou ainda que, à semelhança dos anos anteriores, é expectável que continuem a surgir novos pedidos de matrícula em janeiro e fevereiro.





A Agência para a Gestão do Sistema Educativo garante que vai continuar a acompanhar o processo ao longo do ano letivo.

Ao todo,e o Governo garante que ninguém vai ficar de fora. Mas, Ministério da Educação revela também que mais de metade destes alunos fez as matrículas já fora do prazo e ainda continuam a ser recebidas diariamente novas matrículas.