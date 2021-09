Mais de seis mil crianças e jovens acolhidos em instituições em 2020

O relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens CASA 2020, que será entregue na Assembleia da República,Na última década houve um decréscimo de 25 por cento, ou seja em 2020 o sistema de acolhimento tinha menos um quarto das crianças e jovens que há dez anos.O relatório agora divulgado reporta-se a dados até 1 de novembro de 2020 e até essa data o sistema tinha em acolhimento residencial e familiar 6.706 crianças e jovens, distribuídas pelas diferentes respostas sociais, com prevalência das casas de acolhimento generalistas, nomeadamente na resposta Lar de infância e Juventude (LIJ) e dos Centro de Acolhimento temporário (5.739; 86%).Esta caracterização anual do sistema de acolhimento faz também uma análise das situações de perigo que estiveram na base da abertura dos processos de promoção e proteção pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens ou pelos Tribunais e que levaram à decisão de afasta-los dessa situação integrando-os no sistema de acolhimento.





Tipo de carência e sexo







Foram detetadas 15.403 situações de perigo que levaram a aplicação de uma medida de proteção, mas cada criança e jovem acolhida no sistema poderá ter sido vítima de várias situações.Para 628 das crianças e jovens em acolhimento(4%), a medida foi decretada tendo por base osde que eram vítimas, sendo que destas 312 eram raparigas e 316 rapazes.À semelhança dos últimos anos, alidera as situações de perigo com uma expressividade de 71%, seguindo-se aentre outros, com 13% das situações.está presente em 10% das situações.Das 6.706 crianças e jovens em situação de acolhimento 57% (3.792) vivenciaram a situação de terem sido deixados sós, entregues a si próprios ou com irmãos também crianças, por largos períodos de tempo.Com menor incidência, encontram-se os motivos relacionados com a negligência ao nível dos cuidados educativos geradores de abandono ou absentismo escolar (2.174 -- 32%), a negligência associada aos cuidados a nível da saúde (1.953 - 29%) e a exposição a modelos parentais desviantes (1.860 -- 28%).À semelhança de anos anteriores, mantém-se uma(3.488 - 52%) face às crianças e jovens do sexo feminino (3.218 - 48%), exceto nos escalões etários dos 0-3 anos e mais de 21 anos.Por outro lado, o relatório revela ainda que tal como tem vindo a ser tendência de que mais de metade das 6.706 crianças e jovens com medida de acolhimento encontra-se naou no início da idade adulta (66,2 % ).





Distribuição geográfica







Em 2020, a maioria das 2.022 crianças e jovens que entraram em acolhimento eram dos(62 por cento), sendo o distrito do Porto aquele que assume maior relevância.zona do país com mais acolhimentos familiares, representando 20% dos acolhimentos a nível nacional.Por outro lado, a análise que se realiza anualmente há 18 anos revela também que do total de 6.706 crianças e jovens que integram o sistema de acolhimento em 2020, 202 estão em famílias de acolhimento, o que corresponde a 3% do universo da população acolhida.