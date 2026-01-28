Mais de um milhão de euros de prejuízo no Aeródromo Municipal de Coimbra

"Estamos em fase de avaliação de danos, mas muito por alto, os prejuízos são muito provavelmente na ordem de um milhão de euros ou mais", destacou o diretor do Aeródromo Municipal Bissaya Barreto.

De acordo com António Ferreira, foram registados danos acentuados em sete a nove aeronaves, ficando algumas delas irrecuperáveis.

"Temos o sistema de indicador de ventos que está partido, a estação meteorológica aeronáutica partida e o dano maior é no hangar da empresa de manutenção, a IAC - Indústrias Aeronáuticas de Coimbra", descreveu.

O hangar ficou sem a cobertura e o portão de entrada acabou também ele por voar, causando danos nas aeronaves que ali estavam alojadas.

Na cidade de Coimbra, o vento levantou parte da cobertura do Mercado Municipal D. Pedro V, que depois de vincar e quebrar, acabou por voltar ao sítio, embora exija reparação.

A água entrou no edifício e atingiu as bancas de frutas e legumes, mas não afastou os comerciantes, que decidiram continuar a trabalhar.

Clarinda Fonseca, que trabalha há cerca de 36 anos por sua conta no Mercado Municipal, chegou um pouco mais tarde do que o habitual, porque encontrou algumas dificuldades na estrada, mas encontrou o espaço "limpo e pouco molhado".

"Não me apanhou a banca e decidi trabalhar", referiu, indicado que a banca mais afetada foi a da Mariazinha do Caldo-Verde, que ainda assim conseguiu vender tudo o que tinha trazido.

O mau tempo levou também ao encerramento do Parque do Portugal dos Pequenitos, para reposição dos estragos causados e avaliação das essenciais condições de segurança do edificado e património arbóreo.

"O Parque lamenta o incómodo causado e agradece a compreensão de todos os visitantes, assegurando que está a trabalhar para reabrir o espaço o mais breve possível", esclareceu em nota de imprensa.

A passagem da depressão Kristin pelo território português provocou dois mortos e vários desalojados, com a Proteção Civil a registar mais de 2.600 ocorrências durante a madrugada e manhã de hoje.

Quedas de árvores e de estruturas foram as principais ocorrências, que afetaram sobretudo os distritos de Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Vento, chuva, neve e agitação marítima têm motivado o corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, bem como o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.



Lusa