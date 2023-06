Mais fácil pedir o cartão de cidadão para recém-nascidos

A comunicação do nascimento na maternidade também se tornará mais simples.



O serviço deixa de estar sujeito a um horário limitado nas unidades de saúde porque deixa de depender da disponibilidade dos funcionários da conservatória.



É o funcionário do Hospital que preenche a declaração de nascimento com a informação prestada presencialmente pelos pais.



Numa primeira fase, este projeto piloto vai arrancar no Centro Hospitalar de Setúbal.