Mais uma fuga de prisioneiros de uma prisão portuguesa, desta vez em Alcoentre

Os dois reclusos, de nacionalidade portuguesa, têm 37 e 44 anos e encontram-se condenados pelos crimes de tráfico de estupefacientes e roubo em penas de 5 anos e 8 meses e de 4 anos e 9 meses, referiu, em comunicado, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).



A fuga ocorreu pelas 18h20 de segunda-feira e a DGRSP frisou ainda que comunicou às forças policiais esta situação para "recaptura dos evadidos".





A Antena 1 pediu mais informações sobre o caso ao ministério da Justiça. Sem resposta até agora.Está a ser feita também uma investigação interna - pelo Serviço de Auditoria e Inspeção que é coordenado pelo Ministério Publico, para saber em que condições é que a fuga se deu.A falta de segurança nas prisões é um dos motivos que levou as chefias da Guarda Prisional a marcar uma greve para 17 deste mês.Em causa estão ainda a desorganização e a má gestão dos serviços, também a inércia do governo em tomar medidas para valorizar os profissionais e a falta de pagamento do suplemento de segurança prisional.