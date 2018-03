Manuel Reis morreu em Lisboa vitimado por doença prolongada

Manuel Reis era empresário e um verdadeiro criador de sucessos. Era proprietário do Lux e da Bica do Sapato. Foi fundador do mítico Frágil, um bar que nasceu no Bairro Alto em Lisboa, nos anos 80, e mudou o bairro para sempre.



Manuel Reis tinha 71 anos e foi vítima de doença prolongada. Foi ao longo de décadas uma das figuras mais emblemáticas da vida cultural noturna de Lisboa.



Esteve também ligado ao design à moda e ao teatro. Desde políticos, músicos, atores, arquitectos até aos mais anónimos lisboetas. São muitos os que lhe reconhecem um valor único na mudança de mentalidades.



Mas Manuel Reis sempre preferiu viver de forma discreta e simples, quase sempre longe das luzes do sucesso que ele preferiu deixar todo para a cidade que amou e adoptou como sua até ao final da vida.