"Mãos Livres". Operação desmantela rede e resgata dois portugueses há décadas em cativeiro
Foram detidas cinco pessoas por tráfico humano para exploração laboral em Espanha e resgatadas duas pessoas em cativeiro há décadas, numa operação conjunta da Polícia Judiciária e da Guarda Civil.
A operação Mãos Livres da Polícia Judiciárias e da Guardia Civil espanhola teve como alvo "um grupo de cariz familiar" que, alegadamente há vários anos, recrutou em Portugal pessoas em situação de vulnerabilidade económica e exclusão social para trabalhos agrícolas em Espanha.
Três dos suspeitos foram detidos na região de Burgo, em Espanha, e os outros dois em Portugal.
Foram ainda resgatadas duas vitimas que estariam sob controlo desta rede - um há 30 anos e outro há 15 anos.
Segundo o comunicado da PJ, as vítimas viviam em condições consideradas degradantes, eram sujeitas à coacção constante e viam os salários retidos pelos suspeitos.
"Sem controlo sobre as suas vidas, as vítimas eram inscritas nos Serviços da Segurança Social espanhola, com a finalidade de os exploradores elaborarem contratos de trabalho, obtendo, por esta via e para além dos salários, benefícios resultantes de prestações sociais", nomeadamente com a abertura de contas bancárias e registo de viaturas em seu nome, "estratégia que dificultava a atuação das autoridades".
A Polícia Judiciária vincou que os dois detidos em Portugal, suspeitos de crimes de tráfico de pessoas, têm 54 e 56 anos e um possui antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza. Os dois homens serão oportunamente presentes a tribunal para determinação de medidas de coação, referiu a PJ.
Já os três detidos em Espanha, com idades entre os 32 e os 35 anos, foram presentes à Audiência Nacional, em Madrid, para extradição para território português.
Nas diligências desenvolvidas em território espanhol, acompanhadas pela PJ, foram ainda recolhidos elementos de prova adicionais, concretamente documentação variada e apreendidos saldos bancários e dois imóveis.
C/Lusa