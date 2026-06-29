"Mãos Livres". Operação desmantela rede e resgata dois portugueses há décadas em cativeiro

A operação Mãos Livres da Polícia Judiciárias e da Guardia Civil espanhola teve como alvo "um grupo de cariz familiar" que, alegadamente há vários anos, recrutou em Portugal pessoas em situação de vulnerabilidade económica e exclusão social para trabalhos agrícolas em Espanha.



Três dos suspeitos foram detidos na região de Burgo, em Espanha, e os outros dois em Portugal.



Foram ainda resgatadas duas vitimas que estariam sob controlo desta rede - um há 30 anos e outro há 15 anos.



Segundo o comunicado da PJ, as vítimas viviam em condições consideradas degradantes, eram sujeitas à coacção constante e viam os salários retidos pelos suspeitos.

As autoridades portuguesas explicaram que a operação da Diretoria do Centro e da Guarda Civil de Castela e Leão foi realizada em duas fases, na zona de Burgos, no norte de Espanha, e "visou um grupo de cariz familiar que, de forma concertada, desde há vários anos, recrutava em Portugal pessoas fragilizadas, com carências económicas e em processos de exclusão social".





"Em território espanhol, os suspeitos intermediavam, junto de empregadores, o fornecimento de mão de obra para trabalhos agrícolas pouco qualificados, mantendo as vítimas controladas, a viver em deploráveis condições de habitabilidade e alimentação, sob constante coação, ficando na posse da quase totalidade dos proventos auferidos, através da apropriação do dinheiro que os empresários lhes entregavam para pagamento dos salários", adiantou a PJ.

"Sem controlo sobre as suas vidas, as vítimas eram inscritas nos Serviços da Segurança Social espanhola, com a finalidade de os exploradores elaborarem contratos de trabalho, obtendo, por esta via e para além dos salários, benefícios resultantes de prestações sociais", nomeadamente com a abertura de contas bancárias e registo de viaturas em seu nome, "estratégia que dificultava a atuação das autoridades".

A Polícia Judiciária vincou que os dois detidos em Portugal, suspeitos de crimes de tráfico de pessoas, têm 54 e 56 anos e um possui antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza. Os dois homens serão oportunamente presentes a tribunal para determinação de medidas de coação, referiu a PJ.

Já os três detidos em Espanha, com idades entre os 32 e os 35 anos, foram presentes à Audiência Nacional, em Madrid, para extradição para território português.

Nas diligências desenvolvidas em território espanhol, acompanhadas pela PJ, foram ainda recolhidos elementos de prova adicionais, concretamente documentação variada e apreendidos saldos bancários e dois imóveis.

C/Lusa