Maquinistas portugueses desgastados e com falta de acompanhamento psicológico

Foto: Nuno Patrício - RTP

Um estudo efectuado pela Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Superior Técnico e conjunto com a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, revela que os maquinistas portugueses sentem-se desgastados e queixam-se da falta de acompanhamento psicológico.