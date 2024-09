Maratona de ideias em Faro debate soluções para falta de famílias de acolhimento

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a organização adiantou que a maratona de código solidária, denominada Algarve Impact Hackers, acontece de sexta-feira a dia 29 no `campus` da Penha da Universidade do Algarve, em Faro.

Durante os três dias, programadores, `designers`, profissionais de marketing, educadores, psicólogos, estudantes e cidadãos "irão unir forças para desenvolver protótipos de soluções que possam aumentar significativamente o número de famílias de acolhimento".

A organização referiu que o evento "valoriza a participação de todos" e apelou a quem se queira juntar, mas não possa estar presente nos três dias, que participe na mesma em partes específicas da maratona, uma vez que se trata de uma iniciativa flexível.

"O objetivo é acolher contribuições, ideias e pensamentos de indivíduos de todas as áreas, independentemente da sua experiência prévia", sublinhou a organização, notando que cada perspetiva é importante e pode fazer a diferença.

A Impact Hackers é organizada pela Geek Sessions Faro e a Local Foundation, em colaboração com a Universidade do Algarve, a Algarve STP e a Algarve Evolution, sendo que os resultados e os fundos arrecadados serão integralmente destinados à Associação de Proteção à Rapariga e à Família (AIPAR).

"Esta não é apenas mais uma `hackathon`, é um movimento inclusivo. Acreditamos que a união de diferentes competências aliadas à tecnologia pode e deve ser usada para resolver os problemas mais prementes da sociedade", frisou a organização.

Uma `hackaton` -- que junta as palavras `hacker` (programador) e marathon (maratona) - é um evento social no qual os participantes têm como missão utilizar meios e ferramentas digitais para solucionar desafios em equipa.

A AIPAR, dedicada ao bem-estar de crianças e jovens, enfrenta "um desafio crítico: a dificuldade em atrair famílias de acolhimento familiar", acrescentou a organização, defendendo que a institucionalização prolongada "não pode ser a norma".

As pessoas que não puderem participar, e quiserem ajudar, podem fazer uma doação à instituição, sendo que o evento é aberto a "todos aqueles que querem contribuir para uma sociedade melhor através das suas ideias, pensamentos e opiniões".

O evento decorre no Ualg Tec Campus na sexta-feira entre as 18:00 e as 00:00, no sábado entre as 08:00 e as 00:00 e no dia 29 entre as 08:00 e as 16:30.

"Não se trata apenas de código, trata-se de colaboração multidisciplinar, construção de pontes, criação de esperança e mudança de vidas".

A Algarve Impact Hackers tem como objetivo reunir a comunidade tecnológica do Algarve para criar soluções inovadoras para problemas sociais.

As inscrições podem ser feitas através da ligação: https://ti.to/geeksessions/impact-hackers.