Marcelo aponta a comunicação como o maior problema na gestão desta crise

Sobre a notícia avançada hoje pelo jornal Expresso de que os militares só teriam entrado em prontidão uma semana depois da intempérie, Marcelo Rebelo de Sousa diz ter dúvidas e que o problema poderá ser de comunicação.



"Eu acho que mais uma vez é um problema de comunicação", disse o chefe de Estado em declarações aos jornalistas durante uma visita ao Cartaxo.



"Fui para o terreno no dia 30 e nesse dia já citei comunicados das Forças Armadas e falei sobre o que estava em prontidão nesse dia", adiantou.



O presidente da República considera que "o facto de não haver um porta-voz e haver comunicados que não eram conhecidos levou à interpretação de que as Forças Armadas não estavam no terreno".

