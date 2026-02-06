País
Marcelo aponta a comunicação como o maior problema na gestão desta crise
O presidente da República considera que o maior problema na gestão da atual crise é a comunicação.
"Eu acho que mais uma vez é um problema de comunicação", disse o chefe de Estado em declarações aos jornalistas durante uma visita ao Cartaxo.
"Fui para o terreno no dia 30 e nesse dia já citei comunicados das Forças Armadas e falei sobre o que estava em prontidão nesse dia", adiantou.
O presidente da República considera que "o facto de não haver um porta-voz e haver comunicados que não eram conhecidos levou à interpretação de que as Forças Armadas não estavam no terreno".