Marcelo defende SNS como "pilar fundamental" e "princípio estruturante" da Democracia

Em nota publicada na página oficial da Internet do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa dirige-se "a todos os profissionais da Saúde", reconhecendo o seu "esforço diário".

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sempre defendeu e vai continuar a defender o SNS enquanto pilar fundamental da promoção da Saúde em Portugal e princípio estruturante da nossa sociedade democrática", lê-se no texto.

Para o chefe de Estado português, o SNS é "feito de pessoas, de histórias, de conquistas, êxitos e aplausos", mas também "alvo de fragilidades e desafios".

"É, pois, importante continuar a lutar pelo SNS, encarando os problemas com coragem, procurando respostas, ensaiando soluções, apostando na inovação, de forma a garantir o futuro e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.