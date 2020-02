Marcelo diz que discriminação "é condenável" mas adverte contra "escalada"

No regresso da visita de Estado à Índia, Marcelo Rebelo de Sousa não quis deixar de se pronunciar, ao início da noite desta segunda-feira, sobre os insultos racistas dirigos ao jogador do FC Porto Moussa Marega durante um jogo contra o Vitória de Guimarães.





O Presidente da República sublinha que "qualquer forma de manifestação de racismo, xenofobia, intolerância, exclusão e discriminação não só é proibida pela Constituição portuguesa, como vai contra o valor fundamental da dignidade da pessoa humana e é, em si mesmo, um fator de divisão da sociedade portuguesa".







Marcelo considera, no entanto, que “a essas manifestações, deve-se evitar responder com contramanifestações”. “Deve ser firme na afirmação dos princípios, mas não entrar numa escalada”, diz o presidente da República.



“Os próprios que são atingidos devem ter o comportamento cívico que não tiveram aqueles que o atingiram. Acho que isso é um exemplo de civismo. Não quer dizer que as pessoas não possam expressar a sua condenação e o seu repúdio com firmeza, devem fazê-lo. Não podem é entrar numa escalada”, salienta Marcelo.



Marcelo Rebelo de Sousa lembra que as manifestações racistas não acontecem só no futebol e que todas as discriminações são condenáveis: “Quando se trata claramente não só de violência, mas de uma violência discriminatória, isso é condenável. A discriminação é condenável”.



“Em qualquer circunstância, devemos ter presente que isso é um fator não só de desrespeito em relação às pessoas, como é um fator de instabilidade e de perturbação da convivência social”, sublinha Marcelo.







(em atualização)