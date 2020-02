Caso Marega. As reações internacionais aos insultos racistas

Respect for Marega. Respect for football. Respect for all. ⛔ pic.twitter.com/eFrSVDlR4j — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 16, 2020

O desportivoafirmou que este episódio é uma “vergonha mundial em Portugal em pleno século XXI”. Apesar do jornal ter saído em defesa de Marega referiu que a reação do avançado do Porto “não foi a mais exemplar”. Em causa estão os “gestos obscenos” feitos pelo jogador em direção às bancadas. Foi também abordada a atitude do árbitro que “em nenhum momento o árbitro ameaçou suspender o jogo”.Ainda na imprensa espanhola, a edição online do jornaldestacou o episódio racista como sendo “uma vergonha para Portugal” e que o futebol português “viveu um dos episódios mais vergonhosos da sua história”. A Marca faz também alusão ao sucedido com Samuel Eto´o em la Romareda, estádio do Real Saragoça, em 2006, devido às semelhanças dos acontecimentos.Outro texto foi feito sobre as declarações do treinador do Futebol Clube do Porto onde foi referido que “ a indignação em Portugal não ocorre só no Porto e é tremenda”, referindo-se ao caso como um “escândalo”.Os jornais espanhóis também não deixaram passar despercebido o acontecimento. O jornalreferiu na sua edição que a vitória do Porto “foi ofuscada por outro incidente racista num estádio de futebol”, fazendo ainda referência à mensagem publicada pelo avançado nas redes sociais.Em França, o jornalsalientou a saída de Marega do campo devido a gritos racistas durante o jogo em Guimarães. Referindo que “os seus colegas de equipa não o apoiaram na sua decisão, em abandonar o campo, e que tentaram que ele continuasse em jogo durante vários minutos.” A fúria demonstrada pelo jogador também foi evidenciada pelo jornal através do repost da sua publicação do Instagram.O jornaltambém dá conta do sucedido no Estádio D. Afonso Henriques, mencionando que o jogador Marega abandonou o relvado com “uma fúria enorme” depois de “ser vítima de insultos de caráter racista”. A mensagem publicada pelo avançado nas redes sociais, após o jogo também é apresentada.O episódio também se estendeu à imprensa inglesa. O jornalreferenciou que o jogador foi “aparentemente vítima de abuso racial durante a vitória da sua equipa por 2-1” e que o acontecimento o levou a sentir-se “incapaz de continuar”. Foi apontado que o jogador “teve de ser contido pelos colegas de equipa” enquanto tentava sair do campo.também não deixou passar o incidente ocorrido em Guimarães. Além de referir os comentários feitos pelo jogador nas redes sociais e as palavras de Sérgio Conceição, escreveu ainda que “o avançado do FC Porto Moussa Marega deixou o campo em protesto com os insultos racistas de que foi alvo durante a vitória fora por 2-1 da sua equipa frente ao Vitória de Guimarães, na Primeira Liga de futebol em Portugal”.A agência de notíciastambém abordou o acontecimento como sendo um “abuso racista”. “O atacante do Porto Moussa Marega deixou o campo em protesto por ter sofrido insultos racistas durante a vitória por 2x1 da sua equipa fora de casa contra o Vitória Guimarães na Primeira Liga de Portugal, no domingo”.Há ainda referência ao cartão amarelo dado ao jogador e à reação do técnico do Porto, Sérgio Conceição. “Eles insultaram Marega desde o aquecimento. Somos todos uma família aqui, independentemente da nossa nacionalidade, cor da pele, altura ou cor do cabelo e todos nós merecemos respeito. O que aconteceu aqui é escandaloso”, pode ler-se na agência noticiosa a reação do treinador.A estação televisiva BBC, além de revelar os factos que levaram à saída do avançado Marega durante o jogo salientou também que esses atos racistas “são uma vergonha para o Futebol e para a dignidade humana”. A estação britânica também destacou uma publicação de Iker Casillas, antigo guarda-redes do clube que faz um apelo, no Twitter, ao respeito, não só para Marega e para o futebol, mas por todas as pessoas.Na imprensa brasileira o jornaldestacou não só a saída “por iniciativa própria” de Marega após ser ofendido pelos adeptos do Guimarães, como também evidencia a chegada a Portugal da “onda de atos racistas” pelo qual o Futebol europeu está a ser alvo. Um vídeo ilustrativo do sucedido em campo da B24 foi usado pelo jornal.