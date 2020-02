PR e PM condenam insultos racistas a Marega

O Presidente da República condenou hoje os insultos racistas de que o jogador do FC Porto Marega foi alvo no domingo, lembrando que a Constituição da República é muito clara na condenação do racismo, xenofobia e discriminação. António Costa veio condenar "todos e quaisquer atos de racismo, em quaisquer circunstâncias".