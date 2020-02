Marega. Presidente da República apela ao bom senso e valores dos portugueses

Estão a multiplicar-se as reações aos insultos racistas contra Marega no domingo, durante o jogo entre FC Porto e Vitória de Guimarães. O Presidente da República condenou "veementemente" as manifestações de racismo e apelou ao "sentido cívico e bom senso dos portugueses" para que situações destas não se repitam.