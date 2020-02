Relatório do árbitro confirma insultos racistas a Marega

O relatório do árbitro da partida de domingo entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto confirma os insultos racistas dirigidos a Marega. A RTP teve acesso ao conteúdo do documento em que o árbitro assume que, a determinado momento, não havia condições para continuar com o jogo. O jogador fala de uma grande humilhação e não entende por que razão os adeptos vimaranenses o magoaram com manifestações racistas.