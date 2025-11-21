Marcelo diz que escutas não validadas a Costa devem ser "lição" para o futuro

"A sensação que se tem é que não se aplicou a lei. Em relação a um primeiro-ministro, tem uma gravidade maior", afirmou o chefe de Estado.





Notando que, "aparentemente", algumas das mais das 20 escutas ao antigo primeiro-ministro só chegaram depois de este já ter deixado o cargo, enquanto "outras não tinham chegado por erro técnico, ou por lapso ou qualquer outro problema", o Presidente da República defendeu que este caso "não pode deixar de ser uma lição para o futuro em termos de como deve funcionar a justiça".

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta sexta-feira que o caso das escutas não validadas a António Costa deve ficar como "uma lição" para a história sobre o funcionamento da justiça e admitiu que todos os portugueses "querem saber o que se passou".Em declarações à imprensa no final de uma visita de Estado ao Mónaco, Marcelo Rebelo de Sousa começou por apontar que sabe "pouco" porque esteve "todo o dia ocupado", mas disse que"Agora, fica para a história, de facto, a lição. E a lição é muito simples: é a de que há regras que dizem que as escutas a um primeiro-ministro têm de ser validadas pelo Supremo Tribunal de Justiça e que isso deve acontecer enquanto ele é primeiro-ministro. Em princípio, assim deve ser, senão perde a utilidade a ideia da validação no exercício de determinadas funções", declarou.