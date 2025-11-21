Escutas a Costa suscitam críticas duras à atuação da PGR

Isto é da máxima gravidade num ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, porque derruba os seus próprios alicerces.

Para mim, este grave problema de regime só se resolverá, quando definitivamente soubermos responder à magna questão: “Quem guarda os guardiões?”https://t.co/v5gafc9HNz # — Rui Rio (@RuiRioPT) November 21, 2025

Explicações da Procuradoria

noticiou na quinta-feira que o DCIAP manteve durante vários anos, sem validação judicial, 22 escutas em que António Costa participou, entre 2020 e 2022, no âmbito da Operação Influencer.Paulo Rangel, atual ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, também já reagiu:As interceções em que foi escutado o primeiro-ministro só em outubro deste ano terão sido remetidas ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), quando o tribunal já não tinha competência para as apreciar.O próprio ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros apontava esta sexta-feira que um primeiro-ministro “não pode ser escutado sem uma autorização do Supremo Tribunal de Justiça”.Numa resposta durante a conferência CNN Portugal Internacional, em Alcobaça, Paulo Rangel sublinhava que se trata de uma situação que merece máxima ponderação: “Não comentando nenhum caso concreto, há um princípio que é evidente e que é abstrato. Um primeiro-ministro não pode ser escutado sem uma autorização do Supremo Tribunal de Justiça, ponto final. E mesmo isso tem de ser muito bem ponderado antes de ser autorizado”.Falando em “delicadeza constitucional enormíssima”, Rangel sublinhou que “a autorização judicial deve ser dada com aquilo a que nós chamamos em inglês `´, auto-contenção. Deve ser uma coisa excecional e devidamente justificada e, portanto, tem de haver motivos muito ponderosos para isso".Nas redes sociais, Rui Rio, antigo presidente dos social-democratas, fala de um caso de máxima gravidade num Estado de Direito democrático, apontando o desmoronamento dos seus próprios alicerces.Rio refere-se ao caso como um grave problema de regime que vê como “da máxima gravidade num ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO” que “derruba os seus próprios alicerces” e deixa uma pergunta: “Quem guarda os guardiões?”.Na mesma linha, Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, considera que o episódio traduz “um desrespeito grotesco pelas leis do Estado Democrático”.À Lusa, Ferro Rodrigues manifestou a sua posição com palavras duras: “Passei da indignação ao nojo”.Numa nota enviada à agência de notícias, o antigo presidente da Assembleia da República, posição que constitui a segunda figura do Estado, abaixo do presidente da República e acima do primeiro-ministro, afirmou que “não posso ser outra vez eu a dizer publicamente como isto é uma vergonha, um escândalo e um desrespeito grotesco das leis do Estado Democrático”.A Procuradoria-Geral da República (PGR) procurou explicar hoje, em comunicado, que “no decurso de nova análise a todas as escutas realizadas” no âmbito da Operação Influencer, foram recentemente identificadas sete escutas “em que também era interveniente o primeiro-ministro António Costa, facto que, por razões técnicas diversas, não havia sido detetado inicialmente”.Das sete escutas, seis eram tentativas de contacto, referiu a PGR no comunicado, sublinhando que “todas as escutas telefónicas realizadas no âmbito desses processos (Operação Influencer), sem qualquer exceção, foram tempestivamente apresentadas a controlo periódico ao Juiz de Instrução do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC)”.As sete escutas em questão “foram de imediato levadas a conhecimento do presidente do STJ, através do juiz de instrução do TCIC”, tendo o presidente do STJ considerado em despacho “já não ser competente para tal conhecimento por António Costa não ser neste momento primeiro-ministro”.Na mesma nota, a PGR garantiu que António Costa nunca foi alvo de escutas diretamente, nem de vigilâncias - nem quando ocupava o cargo de primeiro-ministro, nem quando deixou o Governo. “Incidentalmente, no âmbito de escutas realizadas a outras pessoas, foram detetadas comunicações em que era interveniente o primeiro-ministro António Costa”, esclareceu.