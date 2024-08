Marcelo e Montenegro visitam Oncologia de Santa Maria

O Presidente da República e o primeiro-ministro visitam esta quinta-feira o Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria, quando ainda há 1.500 doentes oncológicos a aguardar operação fora do tempo recomendado.

Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, acompanhados pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, irão visitar também as instalações renovadas da Maternidade Luís Mendes da Graça.



O Bloco de Partos, cujas obras começaram no último trimestre do ano passado, estará pronto em 1 de setembro, mas o Serviço de Urgência de Ginecologia para grávidas até 22 semanas já está a funcionar desde segunda-feira na nova Maternidade.



O encerramento de várias urgências de Ginecologia e Obstetrícia, especialmente na região de Lisboa e Vale do Tejo, tem motivado críticas dos partidos da oposição e de organizações do setor da saúde.



A visita de hoje acontece três dias depois de deputados do PS também terem visitado o Hospital de Santa Maria, tendo então acusado o Governo de levar “instabilidade ao Serviço Nacional de Saúde”.